Le Barça tremble pour Raphinha

Un début de saison stratosphérique à un nouveau poste de numéro 9 : avec 14 buts en 8 matches disputés toutes compétitions confondues, Raphinha validait le choix du FC Barcelone de ne pas recruter de nouvel attaquant lors du mercato estival, suite à l’échec du dossier Julian Alvarez. Mais le rendement de Raphinha s’est effondré après la première trêve internationale de la saison, qui a vu le Brésil affronter deux fois l’Australie notamment. Et c’est lors du deuxième match que le Brésilien de 29 ans s’est blessé, devant sortir à la mi-temps.

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Il a raté plusieurs rencontres avec le Barça, dont la 2e journée de Ligue des Champions, et malgré son but lors du Clasico le week-end dernier, il semble courir après sa meilleure forme. Et c’est là que le Barça tremble à nouveau, puisque la 2e trêve internationale de l’année va intervenir dans 10 jours, et Raphinha va bien être appelé par Carlo Ancelotti pour disputer deux matches à Singapour, contre le Japon et Singapour. Un nouveau long déplacement pour l’attaquant blaugrana, qui est souvent revenu de ses séjours en sélection avec des blessures. De quoi faire craindre le pire au Barça.