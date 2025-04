Coupe du Roi : la date et le lieu de la finale enfin connus

Rivaux en Championnat et en Ligue des Champions cette saison, le FC Barcelone et le Real Madrid vont s’affronter au minimum encore à deux reprises cette saison, lors de la 35e journée de Liga, au Stade Montjuic, puis lors de la finale de Coupe du Roi. Et la date de cet événement est maintenant connue.

Les Blaugranas retrouveront ainsi leur rival madrilène le 26 avril prochain, à 22 heures, pour une finale décisive. Les deux formations auront rendez-vous à l’Estadio La Cartuja de Séville. L’occasion pour le Barça et le Real d’empocher un deuxième titre cette saison, les Catalans ayant remporté la Supercoupe d’Espagne, les Merengues ont soulevé la Supercoupe d’Europe.