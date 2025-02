Le Bayern Munich fait une grande annonce pour Mathys Tel

Ce samedi après-midi, le Bayern Munich s’est imposé, non sans mal, face à Kiel (4-3). Les hommes de Vincent Kompany se sont fait peur après avoir pourtant mené 4-0. Mais après la rencontre, outre le résultat, l’attention était portée sur l’avenir de Mathys Tel. Le Français est sur toutes les bouches en Allemagne et en Angleterre. Ces derniers jours, il avait ouvert la porte à un départ et semblait avoir des touches en Premier League.

En effet, du haut de ses 19 ans, celui qui avait d’abord expliqué vouloir rester au Bayern avait été lassé par son manque de temps de jeu en club. «Nous avons parlé en décembre et Mathys a dit qu’il voulait s’imposer ici. Maintenant, il dit qu’il veut partir. Nous devons réfléchir à la question de savoir si nous le ferons et ce que nous ferons», avait expliqué le directeur Max Eberl à son sujet. Depuis, les intérêts en Premier League se sont multipliés avec le trio Tottenham, Arsenal et Manchester United.

Mathys Tel devrait rester

Mais l’ancien Rennais avait notamment refusé de signer à Tottenham malgré une offre de 60 millions acceptée par son club. C’est d’ailleurs, à l’instant T, la seule offre acceptée par sa direction. Le joueur, pas emballé par le projet des Spurs, avait signifié qu’il préférait rester au Bayern que rejoindre un projet qu’il ne juge pas intéressant. Et malgré sa volonté d’avoir du temps de jeu ailleurs, la tendance a changé ce samedi.

En zone mixte, le directeur sportif Christoph Freund s’est exprimé sur sa situation et a annoncé que le joueur de 19 ans devrait finalement rester. « La tendance actuelle est qu’il reste. Nous ne sommes pas en négociations concrètes avec un quelconque club. Si quelque chose d’autre se produit, nous lui en parlerons», a-t-il lancé. Sauf gros retournement de situation, le buteur de 19 ans va bien rester en Allemagne alors que Manchester United voulait profiter de la situation pour tenter une approche dans les dernières heures du mercato.