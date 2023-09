Le FC Barcelone blinde Alejandro Balde

Alejandro Balde est l’une des révélations de la Masia de ces dernières années. Pur produit de la formation catalane, le latéral gauche espagnol était vu par les observateurs comme le légitime successeur de son homologue et compatriote Jordi Alba, considéré comme l’un des meilleurs latéraux de la dernière décennie. Depuis le départ du numéro 18 à l’issue de son contrat, le néo-international de la Roja (6 sélections) s’est naturellement installé dans le couloir gauche blaugrana, disputant déjà 56 rencontres toutes compétitions confondues avec l’équipe première, avec un but et sept passes décisives.

Un profil de latéral moderne et une marge de progression notable qui obligent la direction barcelonaise à assurer l’avenir de son protégé de 19 ans à Barcelone, lui qui n’était lié au FCB que jusqu’en juin 2024, avant la bonne nouvelle dévoilée aujourd’hui. En effet, le club champion d’Espagne en titre vient tout juste d’annoncer la prolongation de son défenseur, et ce jusqu’en 2028. Dans son optique de renouveler les contrats de ses jeunes, c’est donc déjà une étape de faite pour le board catalan, avant de s’atteler désormais au cas Lamine Yamal, autre talent précoce des pensionnaires de Montjuic.