Terem Moffi débarque à l’OGC Nice !

La suite après cette publicité

C’est la fin d’un des feuilletons de l’hiver en France. En début de mercato, Terem Moffi était très convoité. Il faut dire qu’avec ses 12 buts en 18 matchs de Ligue 1, il cartonne avec les Merlus et fait partie des références du championnat à son poste. L’OM et divers clubs anglais se sont notamment positionnés, mais ce sont les Aiglons qui ont raflé la mise.

« L’OGC Nice a le plaisir d’officialiser l’arrivée de Terem Moffi sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire, en provenance du FC Lorient. Âgé de 23 ans, l’international nigérian (7 sélections, 2 buts) s’est imposé dans l’élite française, chez les Merlus, où il est arrivé en 2020 et avec qui il compte 90 matchs et 35 buts, dont 12 cette saison, soit le 2ème total de Ligue 1. Avant la Bretagne, Moffi évoluait à Courtrai, en Belgique, après une expérience en Lituanie au sein des clubs de Kauno Zalgiris et Riterai », indique le club.

À lire

Les détails de l’opération Terem Moffi à Nice

Une grosse opération financière

Un dossier sur lequel nous vous avons informé depuis le début sur Foot Mercato. Ce matin, nous vous avons par exemple dévoilé les dessous de ce prêt. Les Niçois vont d’abord payer 2,5 millions d’euros pour le prêt du joueur nigérian. L’obligation d’achat s’élève à 22,5 millions d’euros, avec 5 millions d’euros de bonus.

La suite après cette publicité

Les Merlus se réservent également 15% à la revente du deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Il vient renforcer un secteur offensif niçois un peu à la peine, et il n’est peut-être pas le seul joueur offensif recruté par Nice en ce deadline day, puisque comme révélé en exclusivité, le club de la Côte d’Azur espère aussi attirer David Datro Fofana d’ici minuit…

Plus d’informations à suivre.