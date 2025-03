Le directeur sportif de l’Eintracht vient porter secours à Elye Wahi

Dernièrement, nous vous relations les débuts compliqués d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort. Arrivé cet hiver en provenance de l’Olympique de Marseille, le jeune attaquant français de 22 ans peut toutefois compter sur le soutien du directeur sportif du club allemand, Markus Krösche.

«Donnez-lui un peu de temps et de paix. Il a des capacités. Il l’a déjà prouvé dans sa carrière. Nous voulons le laisser arriver en paix. Elye marquera et fera des passes décisives pour nous. Il devrait s’intégrer en paix. Les processus doivent être bons, il doit apprendre à connaître les gars et ses coéquipiers doivent apprendre à connaître ses courses», a-t-il déclaré à Fussball.news.