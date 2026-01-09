Maignan a dégoupillé auprès de l’arbitre face au Genoa

L’AC Milan de Massimiliano Allegri (2e) a dû se contenter d’un match nul face au Genoa (1-1), lors la 19e journée de Serie A. En effet, accrochés par un adversaire solide, les Milanais n’ont pas pu ramener les trois points à domicile. Ils n’ont d’ailleurs pas été servis puisque leur gardien a perdu son sang-froid au coup de sifflet final. À la suite d’un penalty sifflé dans le temps additionnel en faveur du Genoa, le portier tricolore Mike Maignan a été voir de manière très violente l’arbitre de la partie, Maurizio Mariani. Alors que le match avait déjà pris fin et que tout le monde rentrait aux vestiaires, Maignan l’a insulté brusquement : « Put… de ta mère, fils de p… », a-t-il prononcé. Chanceux, les coéquipiers du gardien ont vu la tentative de Nicolae Stanciu partir au-dessus de la barre transversale (90+9).

Pour rappel, l’AC Milan s’est fait surprendre dès la 28e minute par l’ouverture du score de Lorenzo Colombo. L’égalisation dans le temps additionnel grâce au but Rafael Leão a ensuite sauvé de justesse l’équipe d’Allegri(90+2e). Elle est désormais à trois points de l’Inter Milan, leader du championnat, et reste toujours au coude à coude avec Naples. La prochaine journée risque une nouvelle fois d’être acharnée…