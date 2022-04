Chelsea : Thomas Tuchel incendie ses joueurs !

La suite après cette publicité

Les montagnes russes. Depuis une dizaine de jours, Chelsea passe par tous les états. Le 12 avril, les Anglais ont connu une immense déception après leur élimination en quart de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, malgré leur victoire 3 à 2 lors du match retour au stade Santiago-Bernabéu. Ensuite, les Londoniens ont retrouvé le sourire dimanche suite au succès face à Crystal Palace en demi-finale de FA Cup (2-0). Ils espéraient poursuivre sur leur lancée hier soir lors d'un chaud derby de Londres face à Arsenal. Une rencontre important dans la course à l'Europe.

Tuchel l'a mauvaise

Mais les Blues se sont inclinés 4 à 2 à domicile face aux Gunners. Une défaite qui n'est pas du tout passée pour Thomas Tuchel. En conférence de presse, le technicien allemand s'est lâché. «C'était un match totalement fou et ouvert en première mi-temps. Il y avait 2-2 et nous sommes revenus deux fois au score. Nous avons pris un bon départ mais avons encore donné le premier but, il est impossible de faire ces choses. Mais nous le faisons». Ensuite, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain en a rajouté une couche.

«Le nombre d'erreurs consécutives lors des matchs ici, à domicile, c'est impossible à ce niveau. Vous ne devez pas voir cela. C'est tout simplement impossible, mais nous le faisons en ce moment et vous ne pouvez pas gagner des matches de football comme celui-ci (...) Regardez le penalty... Il n'y a pas de tactique derrière cela. Nous avons trois balles perdues en dix secondes. Ensuite, nous commettons une faute là où il n'y a même pas le moindre danger. Nous commettons une faute sur une personne, c'est un penalty et on se prive de six minutes pour égaliser. Qu'y a-t-il à analyser ? Il n'y a rien à analyser».

L'Allemand flingue ses joueurs

Remonté, Tuchel a poursuivi : «dire qu'il est dur de jouer sur le terrain ici, cela peut sembler une excuse, mais c'est un terrain très, très difficile que nous avons ici. Cela ne joue pas en notre faveur. Le ballon rebondit très maladroitement devant Andreas quand il veut jouer ce ballon. Mais quand même, nous avons fait la même erreur contre le Real Madrid qui nous a coûté le prochain tour de la Ligue des champions et celle-ci nous a coûté le match (...) Nous avons encaissé sept buts ici contre Brentford et le Real Madrid. Il ne s'agit pas que des joueurs individuellement. Une performance défensive est une performance d'équipe et une performance offensive est une performance d'équipe».

Enfin, il a terminé sa conférence de presse ainsi : «c'est le jeu pour les joueurs. Ils reçoivent tous des éloges quand ils jouent comme lors des trois derniers matches (3 victoires avant Arsenal, ndlr). Et ils doivent faire face à la réalité qu'il est impossible de gagner des rencontres si vous faites autant d'erreurs de ce calibre. C'est tout simplement impossible. Je n'ai vu ça dans aucun autre match avant et maintenant je le vois dans plusieurs de nos matches et ça doit s'arrêter». Un bon coup de pression à ses joueurs de la part de Tuchel.