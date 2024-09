PL : Chelsea s’offre Bournemouth grâce à Nkunku

Une soirée compliquée pour les Blues. Après un match intense et tendu, Chelsea a réussi à venir à bout de Bournemouth sur la plus petite des marges (1-0). Ce furent pourtant les Cherries qui eurent l’occasion d’ouvrir le score. À la 37e minute de jeu, une passe ratée de Wesley Fofana poussa son gardien à la faute et l’arbitre siffla logiquement un penalty. Robert Sanchez réussit cependant l’exploit de stopper le tir d’Evanilson. Les deux équipes rentreront finalement aux vestiaires dos à dos.

En seconde période, Bournemouth a poussé, et toucha même le poteau (59e) avec un tir de Christie. À la fin du match, Christopher Nkunku réussit finalement à délivrer son équipe. L’attaquant français servi dos au but dans la surface de réparation, arrive à se retourner et ouvre le score (85e, 0-1). Il n’aura eu besoin que d’une occasion pour offrir la victoire aux siens, malmenés pendant presque toute la rencontre. Après son succès, Chelsea remonte à la 7e place avec 7 points. De son côté, son adversaire du soir pointe à la 11e place avec 5 points.