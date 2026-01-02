Crystal Palace s’offre Brennan Johnson

Crystal Palace et Tottenham Hotspur viennent d’officialiser le transfert de Brennan Johnson. Un accord avait été trouvé entre les clubs pour un montant avoisinant les 40 millions d’euros pour l’international gallois de 24 ans. Également ciblé par Bournemouth pour remplacer Antoine Semenyo, partant pour Manchester City, l’ailier droit a finalement préféré rejoindre Crystal Palace.

La suite après cette publicité

«Crystal Palace a finalisé le transfert de l’international gallois Brennan Johnson, en provenance de Tottenham Hotspur, dans le cadre d’un accord record pour le club. L’international gallois de 24 ans a signé un contrat de quatre ans et demi et portera le maillot n° 11 des Eagles. Johnson pourra faire ses débuts avec Palace dimanche après-midi contre Newcastle United à St. James’ Park», ont indiqué les Eagles via leur communiqué.