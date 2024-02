Ligue 1 : l’OL renverse Montpellier et s’éloigne enfin de la relégation

Balayé 4-1 au match aller à domicile, un Olympique Lyonnais bien différent et bien mieux armé se rendait à La Mosson pour continuer sa mission maintien. Qualifié contre Lille en Coupe de France et vainqueur de l’OM cette semaine, l’OL, avec la présence de ses recrues Benrahma et Matić, avait l’occasion de prendre le large sur un MHSC en concurrence pour le maintien en Ligue 1. Car si Lyon va beaucoup mieux, la zone rouge est encore proche.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Lyon 22 21 -12 6 4 11 22 34 15 Montpellier 19 21 -6 4 8 9 21 27

Avec un Benrahma et un Nuamah intéressent, les Gones ont rapidement pris d’assaut la surface adverse en début de partie. Un signe positif, mais le manque de précision permettait à Montpellier d’y croire et un premier but d’Adams, refusé pour hors-jeu, sonnait comme une première alerte. Quelques minutes plus tard, après une erreur de marquage, Nordin pouvait ouvrir le score d’une belle tête et replonger les Lyonnais dans le doute (1-0, 23e).

Sublime frappe de Maxence Caqueret

Sauf que l’OL s’est éteint au fil du match et le MHSC commençait même à regretter ses nombreux ratés, à l’image d’un immense raté d’Adams (27e), d’une grosse frappe de Chotard (42e) et d’un arrêt décisif de Lopes (54e). Seul Benrahma, sur coup-franc, permettait à l’OL de se créer du danger. Car au fil du match et malgré les entrées de Fofana et Cherki, l’OL perdait le fil. Mais il fallait compter sur un exploit de son capitaine Lacazette, seul contre toute la défense héraultaise, pour égaliser depuis le côté gauche (1-1, 74e). Une punition pour le MHSC, qui aura trop raté…

Et alors que la confiance avait changé de camp en quelques minutes, un nouveau corner était fatal pour les Héraultais. Après un mauvais dégagement, Caqueret effectuait un sublime contrôle, avant de lâcher une frappe puissante pour donner l’avantage à son club, avec l’aide du poteau (2-1, 82e). L’OL a tout renversé et effectue un bond de taille au classement puisque les hommes de Pierre Sage sont 13e, à trois points du maintien. En revanche, le MHSC reprend la place de l’OL et se rapproche de la zone rouge.