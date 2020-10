Premier League : Arsenal s'incline à domicile face à Leicester

Pour cette sixième journée de Premier League, Arsenal recevait dans son antre de l'Emirates Stadium, le Leicester de Brendan Rodgers, qui restait sur une incroyable victoire 5-2 sur la pelouse de Manchester City. Au coup d'envoi, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang étaient bien titulaires, au contraire de Jamie Vardy, le serial buteur des Foxes, qui était sur le banc de touche.

Dès les premiers instants de la rencontre, les Gunners pensaient ouvrir le score par l'intermédiaire de Lacazette, mais un joueur d'Arsenal, qui faisait action de jeu était signalé en position de hors-jeu. Malgré une domination totale, les hommes de Mikel Arteta ne parvenaient pas à trouver le chemin des filets. Leicester, de son côté, semblait attendre une opportunité. Flairant le bon coup, Rodgers décidait de faire entrer en jeu Jamie Vardy (60e). Vingt minutes plus tard, sur un excellent centre de Cengiz Under, lui aussi entré en jeu, l'avant-centre international anglais propulsait le cuir de la tête au font des filets (0-1, 80e). Totalement contre le cours du jeu. Mikel Arteta décidait alors de lancer toutes ses forces dans la bataille avec l'entrée de Nketiah (81e). Mais sans succès. Les Foxes s'imposent et se retrouvent à la quatrième position avec un point de retard sur les leaders que sont Everton et Liverpool.