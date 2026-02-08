Chelsea : la mise au point musclée de Cole Palmer sur son avenir et Liam Rosenior

Un triplé pour s’imposer 3-1 face aux Wolves. Samedi, Cole Palmer a été l’homme du match lors de la victoire de Chelsea à Wolverhampton, mettant fin à une spirale un peu négative sur le plan personnel. Trois buts qui permettent aux Blues de poursuivre leur ascension au classement de la Premier League, avec quatre victoires de rang en championnat et un Liam Rosenior qui semble convaincre tout le monde malgré cette défaite face à Arsenal en demies de League Cup.

Une belle performance qui permet d’ailleurs au joueur des Three Lions de devenir le premier joueur de l’histoire de la Premier League à inscrire trois triplés en première période. C’est aussi son quatrième triplé sous les couleurs de Chelsea. Mais surtout, cette prestation XXL, très remarquée outre-Manche forcément, intervient dans un climat de flou autour de son avenir. Effectivement, tout au long du mois de janvier, des rumeurs le liant à Manchester United ont fleuri dans les médias anglais, au point où Liam Rosenior avait dû monter au créneau.

Palmer sort du silence

Après cette victoire contre Wolverhampton, c’est Cole Palmer qui est sorti du silence. « Tout le monde aime raconter des bêtises. Je n’y prête pas trop attention. Tu peux lire des choses. Mais je suis fort mentalement donc je n’y fais pas attention », a-t-il répondu, à la BBC, au sujet des rumeurs le liant aux Red Devils, qui lui avaient d’ailleurs valu quelques critiques à Londres. Il faut dire qu’après son premier but, il avait célébré en se bouchant les oreilles, faisant comprendre qu’il n’écoutait pas les rumeurs et les critiques.

Puis, il a évoqué son entraîneur, Liam Rosenior. « Il nous permet d’être nous-même, de jouer librement. Et vous verrez quand je serai à 100% physiquement. Lui et son staff nous donnent de la confiance, à l’entraînement, avec ses tactiques, avec la,façon dont on joue. J’aime beaucoup », a confié Cold Palmer. Si la possibilité de jouer le titre semble déjà évaporée - Arsenal a 13 points d’avance - les Blues ne sont qu’à quatre points du deuxième, Manchester City, le deuxième, qui compte tout de même un match de moins…