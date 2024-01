Malo Gusto met tout le monde d’accord à Chelsea

Les doutes étaient permis il y a un an lorsque Chelsea officialisait l’arrivée de Malo Gusto. Au regard de son manque d’expérience (moins de 50 matches de Ligue 1), de sa terrifiante concurrence incarnée par Reece James, et du peu de réussite affiché par les jeunes Français ces dernières saisons chez les Blues (Tiemoué Bakayoko, Malang Sarr…), rien ne certifiait que l’ancien Lyonnais ferait voler ce contexte piégeux en éclats. Mais bien qu’arrivé blessé à l’époque, le latéral droit n’avait jamais reculé devant son choix, indiquant qu’il s’engageait à prendre la rose et les épines.

«Je ne suis pas bête, ni fou non plus. Je savais avant de venir que Reece James était un des meilleurs joueurs à son poste (…) Si j’ai choisi Chelsea, c’est que j’ai un plan. Je sais ce que je fais», avait-il répété au mois de septembre dans un entretien accordé à L’Équipe. Quatre mois plus tard, le plan en question semble tenir la route. Car depuis plusieurs semaines, Gusto endosse un costume assez large et arrive à piocher dans les bons tiroirs au bon moment. Utilisé aussi bien à gauche qu’à droite, le joueur de 20 ans optimise son temps de jeu et profite de la blessure de Reece James, absent pour encore au moins deux mois. C’est simple, depuis la défaite de Chelsea face aux Wolves (2-1) le 24 décembre, Mauricio Pochettino l’a installé comme un titulaire. Une belle récompense, évidemment dans l’esprit de Noël.

Il est adoré par Mauricio Pochettino et les supporters

Face à Crystal Palace trois jours plus tard, Gusto en avait mis plein la vue à Stamford Bridge, qui en a déjà fait l’un de ses chouchous. Nommé homme du match, le natif de Décines-Charpieu avait servi Mudryk sur le premier but après un travail exceptionnel dans son couloir. Ce samedi, il a réédité pareille performance face à Preston (4-0), en FA Cup, mais cette fois en servant Armando Broja depuis son couloir gauche. Une flexibilité tactique très appréciée par Mauricio Pochettino, et des performances saluées par la presse britannique. Consultant pour Sky Sports, Micah Richards s’est enflammé au sujet du Français : «je vais vous dire qui est exceptionnel… Malo Gusto. Il a tellement d’énergie, il est aussi bon en attaque qu’en défense pour un latéral, je l’adore. Il a un avenir brillant devant lui, et c’est très sérieux», avait-il apprécié après la passe décisive du Français contre les Eagles il y a quinze jours.

D’ailleurs, Gusto truste cette saison le classement des meilleurs passeurs de Chelsea à Stamford Bridge (4 caviars). Le tout en seulement 17 rencontres, par la faute d’une blessure récalcitrante au genou qui l’avait écarté des terrains en novembre et décembre. Mais désormais, ses pépins physiques semblent être rangés dans la boîte à mauvais souvenirs. En continuant sur cette lancée, le jeune international tricolore (1 sélection) est bien conscient qu’il pourra candidater pour une place à l’Euro. Lors de sa première convocation chez les Bleus en octobre pour pallier au forfait de Jules Koundé, il n’avait d’ailleurs pas usé de faux-fuyants au micro de Téléfoot : «Jouer l’Euro ? C’est dans un coin de nos têtes (en impliquant Castello Lukeba). Forcément, ça doit être un objectif. Pour ma part, j’estime qu’il ne faut pas se concentrer sur les choses à long terme. Il faut déjà prendre les choses comme elles arrivent, travailler jour après jour pour y prétendre». Théoriquement, Deschamps devrait dévoiler sa liste autour du 15 mai. Il faudra donc garder le cap encore une petite centaine de jours pour espérer faire partie du voyage.