OM : Pablo Longoria ouvre le dossier Daniel Wass

Hiroki Sakai (31 ans), parti à Urawa Red Diamonds, et Pol Lirola (23 ans), rentré à la Fiorentina à l'issue de son prêt, l'Olympique de Marseille cherche à renforcer son flanc droit cet été. On sait que Fabien Centonze (25 ans, FC Metz) et Valentin Rosier (24 ans, Besiktas, Sporting CP) figurent notamment sur les tablettes phocéennes. Un nouveau nom s'ajoute à cette liste ce jeudi : Daniel Wass (32 ans).

La suite après cette publicité

Selon la Cadena SER en Espagne, Pablo Longoria, le président marseillais, est intéressé par le polyvalent droitier danois, actuellement présent à l'Euro avec sa sélection (il était titulaire face à la Finlande pour sa 31e sélection). Les deux hommes se connaissent bien puisqu'ils se sont côtoyés au Valence CF. Et visiblement, cette piste semble sérieuse.

Vieille connaissance de L1

L'intérêt phocéen aurait en effet poussé l'ancien pensionnaire de l'Évian TG (2011-2015) à repousser les avances du Sporting CP, pourtant champion du Portugal et qualifié pour la Ligue des Champions, explique la SER. Record assure ce jeudi en une que les Leões avaient fait du Scandinave, sous contrat jusqu'en juin 2022, leur piste prioritaire.

Mieux, ils étaient même proches d'un accord avec Valence, pour un montant avoisinant les 2 M€ d'après l'écurie. L'OM a visiblement tout chamboulé. Et à ce prix-là, le natif de Gladsaxe, auteur de 23 réalisations en 133 apparitions en Ligue 1 lors de son passage à l'ETG, a tout de la bonne affaire. À Pablo Longoria d'aller au bout de ses idées dans ce dossier.