Mikel Arteta et Arsenal déjà sous le charme de William Saliba

Les supporters marseillais ne seront certainement pas surpris. Après une saison impressionnante avec Marseille et après avoir été élu meilleur espoir du Championnat de France, William Saliba était donc de retour à Arsenal. Son prêt d'une saison du côté du Sud de la France ne comportait pas d'option d'achat. Pourtant Pablo Longoria et la direction olympienne n'ont jamais caché leur envie de conserver définitivement le jeune défenseur central de 21 ans comme nous vous le révélions. Mais la tâche s'annonçait difficile aussi bien financièrement que sportivement. Et cela va l'être encore plus dorénavant.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le néo-international Français disputait son tout premier match de la saison avec les Gunners face à Everton et en tant que titulaire. Une chance pour lui de se montrer aux yeux de Mikel Arteta et de prouver qu'il a clairement l'étoffe d'un titulaire au cœur de la défense d'Arsenal. Et cela lui a visiblement suffit puisqu'il s'est baladé pendant les 70 minutes qu'il a pu jouer. Au point de déjà se mettre dans la poche les supporters d'Arsenal qui réclament maintenant de le voir commencer chaque match.

Mikel Arteta sous le charme

Mais les supporters ne sont évidemment pas les seuls à avoir pu observer toutes les qualités du natif de Bondy. Son entraîneur aussi. En conférence d'après-match, Mikel Arteta a semblé sous le charme de son joueur et l'a d'ailleurs encensé. «Il était vraiment bon. Je pense qu'il a fait un très bon match, il avait l'air vraiment calme, dès le premier jour il avait l'air complètement concentré, il a évolué comme nous le voulions, il a réalisé une excellente performance», a-t-il confié avant de saluer sa progression depuis son prêt à l'OM. «Nous sommes tous ravis de le voir jouer. C’est un vrai talent et il a montré la saison dernière ce qu’il peut faire. Mais dans le football, ce qui compte c’est ce que vous faites le lendemain. Ce que vous avez fait il y a trois mois n’a pas vraiment d’importance. Le temps qu’il a passé à l’étranger a renforcé sa confiance en lui. Je pense qu’il s’est amélioré dans de nombreux domaines, parce qu’il a joué un nombre incroyable de minutes l’an dernier, en jouant à un très bon niveau, dans un autre championnat. Maintenant il doit prendre ces acquis et les adapter à notre style de jeu.»

Des déclarations qui ne rassurent pas les supporters marseillais puisqu'Arteta semble compter plus que jamais sur son défenseur. Et pour chasser le moindre doute, le technicien espagnol a tenu à le dire de manière explicite. «Ce que j’aime c’est la confiance qu’il affiche, avoir joué ailleurs lui a permis de développer ça et c’est important. N’oubliez pas l’âge qu’il a : combien de joueurs de son âge joue défenseur central dans un grand club de Premier League ? Il est dans nos plans. Dans le football, on ne peut garantir à personne une place de titulaire. Mais nous avons essayé de le préparer de la meilleure façon possible. Ceux que nous voyons et pensons vraiment qu'ils vont nous faire passer au niveau supérieur joueront beaucoup de minutes». Voilà qui est clair.