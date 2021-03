OM : le premier choix fort de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

L'ère Jorge Sampaoli a démarré ce lundi à Marseille. Le technicien argentin a profité d'une dérogation de l'Agence Régionale de Santé pour diriger son premier entraînement hier au centre Robert Louis-Dreyfus. Une séance assez courte, avec des jeunes de la formation invités et un décrassage pour les habituels titulaires. Ensuite, le nouvel entraîneur phocéen a réuni le noyau dur du groupe pendant une bonne heure pour présenter ses méthodes et sa façon de voir les choses.

Il leur a promis «du travail, beaucoup de travail», explique L'Équipe, préférant ne pas revenir sur l'élimination en Coupe de France contre Canet-en-Roussillon (2-1, 16e de finale) qui l'a particulièrement inquiété et «atterré». S'en est suivie une séance vidéo pour expliquer ses premiers concepts et préceptes en matière de positionnement et de sorties de balle.

Il a choisi son premier schéma de jeu

Le quotidien sportif révèle également que le natif de Casilda, en mission, a d'ores et déjà annoncé dans quel schéma de jeu l'OM allait démarrer sous ses ordres. Après de longs échanges avec Nasser Larguet, son prédécesseur, lors de son isolement, le Sud-Américain a dit aux joueurs qu'il opterait dans un premier temps pour un 5-3-2. Un système qu'il considère, aujourd'hui, comme le mieux adapté aux forces en présence.

C'est avec cette organisation qu'il tentera de lancer son aventure par un succès, ce mercredi, pour son premier match, contre le Stade Rennais de Bruno Genesio (match en retard de la 22e journée de Ligue 1). On en saura sans doute un peu plus cet après-midi, à l'occasion de la présentation officielle de l'expérimenté tacticien, prévue à 15h, sur ses autres projets pour l'OM.