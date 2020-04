Le Betis fixe le prix de Nabil Fekir

Lors de l'été 2018, Nabil Fekir pensait revêtir le maillot de Liverpool avant que le transfert tombe à l'eau. Un an plus tard, c'est dans une écurie bien moins prestigieuse qu'il atterrissait, le Betis Séville. Un club qui génère de la passion et qui évolue en Liga, un championnat qui colle bien aux caractéristiques de l'ancien Lyonnais. Alternant prestations moyennes et performances remarquables avec des coups d'éclat face aux gros, Nabil Fekir a su se démarquer.

Et susciter la curiosité de plusieurs clubs européens flairant la bonne affaire, celle d'un joueur aux qualités immenses dans un club peut-être trop petit pour lui. Arsenal, l'AC Milan et plus récemment le Real Madrid se sont penchés sur lui. Mais le milieu offensif français a laissé entendre, comme le pense la presse locale, qu'il souhaitait poursuivre l'aventure en Andalousie, quand bien même le classement de son club (12e de Liga) le priverait de Coupe d'Europe la saison prochaine.

La crise du coronavirus est passé par là depuis et il se pourrait que le Betis ne soit plus tant fermé à la possibilité d'un départ. Mieux, alors que la clause libératoire de Fekir s'élève à 90 M€, les Verdiblancos seraient prêts à discuter à partir de 50 M€, comme l'explique le journal As. Une belle réduction. Rappelons que l'Olympique Lyonnais aura droit à 20 % de la plus-value, et Nabil Fekir récupérera 10 %. Avis aux amateurs.