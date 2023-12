OM : Pierre-Emerick Aubameyang déterminé malgré la défaite à Brighton

Interrogé au micro de Canal + après la défaite sur le fil à Brighton (1-0), l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang, reste satisfait du parcours européen des siens en phase de poules, et ne cache pas sa détermination pour aller chercher le sacre final : «comme on l’a dit dans le vestiaire, s’il faut faire un tour de plus, on le fera. L’objectif c’était de passer, mais on aurait voulu être premiers à la fin de ce match, c’est comme ça. De toute façon, si on veut aller le plus loin possible, il faut gagner tous nos matches.»

La Panthère aux 74 sélections (30 buts), muette ce jeudi soir et créditée d’un 3,5 par notre rédaction après sa prestation à l’AMEX Stadium, n’a pas hésité à avoir un petit mot pour ses supporters marseillais, qui devraient, selon ses dires, être privés de soutenir leur équipe lors des prochains voyages des hommes de Gennaro Gattuso, dont une des deux matches du barrage de C3 : «comme ils vont être privés de pas mal de déplacements, on en a discuté. Ils veulent qu’on lâche pas. Nous, on ne doit pas lâcher et on doit tout donner pour eux.»