Les détails sordides de l’affaire Antony, le Barça craint déjà le pire avec João Félix

Jadon Sancho sur le départ ?

La suite après cette publicité

Ce mardi, ce qui fait les gros titres en Angleterre, c’est le conflit opposant Jadon Sancho à Erik ten Hag. L’Anglais n’est clairement pas dans les plans de son coach. Non retenu pour le dernier match dans le groupe, Erik ten Hag a accusé son joueur de ne pas assez se donner à l’entraînement. Face à ces déclarations, Jadon Sancho a souhaité réagir sur ses réseaux sociaux. «Ne croyez pas tout ce que vous lisez ! Je n’accepterai pas que l’on dise des choses complètement fausses, je me suis très bien comporté à l’entraînement cette semaine. Je crois qu’il y a d’autres raisons à cette affaire que je n’évoquerai pas, j’ai été un bouc émissaire pendant longtemps, ce qui n’est pas juste ! Tout ce que je veux, c’est jouer au football avec le sourire et apporter ma contribution à mon équipe», a ainsi lancé l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Un post liké par Marcus Rashford. Face à ce qui semble être «une mutinerie» pour le Daily Star, Erik Ten Hag a décidé de sévir. À en croire l’ancienne star de Manchester United, Rio Ferdinand, l’ailier anglais va être exclu du club toute la saison, à moins qu’il accepte d’être transféré en Arabie saoudite. Alors comme l’écrit The Sun dans son édition du jour, entre l’affaire Sancho, la vente avortée du club qui fait enrager les supporters et le scandale Antony, Manchester United nage en eau trouble.

Nouvelles révélations sur Antony

On va parler un peu plus en détail du dossier Antony, qui fait la Une des médias brésiliens. Comme le rapporte le journal O Dia, l’attaquant est accusé par son ex-compagne et influenceuse, Gabriela Cavallin, de violences alors qu’elle était enceinte. Selon le rapport au Brésil, Cavallin a perdu le bébé à environ 16 semaines de grossesse le 21 juillet de l’année dernière. Le joueur de Manchester a tout nié en bloc sur ses réseaux sociaux. «Ma relation avec Gabriela a été tumultueuse, avec des insultes verbales des deux côtés, mais je n’ai jamais commis d’agression physique», peut-on lire dans un long message signé par Antony. La police du Grand Manchester a lancé une enquête, d’après les informations du Daily Telegraph, pour d’autres faits de violences qui ont eu lieu sur leur périmètre. Des photos des blessures et des enregistrements audio sont joints à l’enquête. Des conversations sur une application de messagerie ont été divulguées.

À lire

Manchester United : tout le monde en a marre de Jadon Sancho

Laporta veut déjà garder João Félix

Dans Mundo Deportivo, on a le droit à quelques informations concernant João Félix. Xavi a déjà une confiance absolue en lui. Comme le rapporte le journal, le Portugais a fait de nombreux sacrifices pour signer au Barça. Il a refusé de belles propositions de contrat de la part de Manchester United ou Aston Villa. Il a préféré avoir un salaire moins élevé pour pouvoir jouer avec les Blaugrana. C’est surtout un pari risqué pour Joan Laporta, qui espère le voir dans son équipe les prochaines années. Malheureusement, le Barça n’a pas réussi à inclure une option d’achat dans le deal du prêt avec l’Atlético. S’il fait une excellente saison, son prix va augmenter, de quoi sérieusement faire grincer des dents le board barcelonais.