Thiago Silva met déjà tout le monde d’accord à Porto et rêve d’une dernière danse avec le Brésil

Après un passage remarqué au Brésil avec Fluminense, Thiago Silva a fait son grand retour en Europe en signant avec le FC Porto cet hiver. À 41 ans, le défenseur brésilien, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea et ancien capitaine du Paris Saint-Germain, n’a rien perdu de sa prestance et de son leadership. Porto, toujours leader au classement en championnat, récupère un joueur capable de structurer une ligne défensive, d’imposer le rythme du jeu et d’apporter une autorité naturelle à ses coéquipiers. Très rapidement, Thiago Silva s’est imposé comme un pilier dans le vestiaire, insufflant calme et sérénité à un groupe jeune et ambitieux, tout en partageant son expérience des grands rendez-vous européens.

"O Monstro" a débuté de la meilleure des manières avec le FC Porto et il est immédiatement devenu un pilier de l’équipe, notamment lors des quarts de finale de la Coupe du Portugal face au Benfica de José Mourinho. Titulaire et aligné sur l’intégralité des 90 minutes, l’ancien de l’AC Milan a livré une performance exceptionnelle : 40 passes réussies sur 43, 6 dégagements, 3 duels aériens remportés sur 3, 2 récupérations, aucune faute commise et aucun dribble concédé. Des statistiques quasi irréelles pour un joueur de son âge, qui illustrent parfaitement ses qualités : sa précision, sa lecture du jeu et son sang-froid dans les moments importants. Avec déjà 6 matchs toutes compétitions confondues dont 5 titularisations depuis son retour, Thiago Silva continue de montrer qu’il évolue à un niveau impressionnant, défiant donc le temps et les standards du football actuel, offrant ainsi à Porto une assise défensive précieuse. S’il n’a pas pu affronter le Rio Ave ce dimanche soir, souffrant d’une légère inflammation au genou droit selon A Bola, il devrait faire son retour face à Arouca ce vendredi en championnat.

La Coupe du Monde 2026 comme dernier objectif

Après le match nul concédé par le FC Porto dans le temps additionnel face au Sporting Portugal (1-1), son coach Francesco Farioli (36 ans) a commenté son apport à l’équipe : « c’est un joueur d’une valeur inestimable, sur et en dehors du terrain. Avant le match, son discours dans le vestiaire nous a mis les larmes aux yeux. À 41 ans, il continue de prendre des notes, même en réunion d’équipe. Il aime parler de football, approfondir sa compréhension du jeu. Il est d’une grande humilité. Je ne vois pas ce que je pourrais demander de plus en tant que jeune entraîneur… C’est un privilège de travailler avec un joueur comme lui. »

Au-delà de ses performances à Porto, Thiago Silva a un objectif clair : disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Le Brésilien rêve de boucler sa carrière internationale sur une dernière grande scène et de participer à sa cinquième phase finale mondiale. « Nous espérons que cela se produira, oui. C’est quelque chose dont nous avons parlé immédiatement, c’est son rêve. J’espère que nous pourrons lui donner toutes les chances de convaincre le "Mister" Ancelotti », a ajouté Farioli. Pour cela, sa régularité à Porto, son temps de jeu et son implication dans le vestiaire seront essentiels pour rester au plus haut niveau et montrer qu’il peut encore contribuer pleinement à la sélection auriverde. Thiago Silva sait que son expérience avec la Seleção peut lui permettre de se démarquer face aux plus jeunes et donc de lui ouvrir les portes d’un retour en sélection, au meilleur des moments.

Dans la hiérarchie des défenseurs centraux du Brésil, la concurrence est rude : Marquinhos, Éder Militão et Gabriel Magalhães semblent pour l’instant devant lui. Pourtant, aucun autre joueur ne possède l’expérience et la maîtrise globale de Thiago Silva, et des profils comme Lucas Beraldo (PSG) ou encore Bremer (Juventus) peinent encore à s’imposer avec le Brésil. Cela ouvre donc une vraie fenêtre pour le vétéran brésilien, qui a toujours su tirer parti de son intelligence et de son leadership. Connaissant déjà très bien Ancelotti grâce à son passage au PSG et ses relations avec plusieurs cadres internationaux, il peut non seulement espérer une place dans la liste pour le Mondial, mais aussi jouer un rôle de mentor pour les jeunes défenseurs de la Seleção. En clair : Thiago Silva est bel et bien de retour !