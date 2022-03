12 supporters blessés lors de Rennes-Leicester

Jeudi soir, le Stade Rennais se faisait éliminer par Leicester malgré sa victoire 2-1 au Roazhon Park. Le match avait pourtant très bien commencé puisque les Bretons, par l'intermédiaire de Benjamin Bourigeaud, ouvraient le score dès la huitième minute. Un but qui a fait exploser le stade et notamment le virage des Ultras rennais du RCK, puisqu'une barrière s'est effondrée et a fait une douzaine de blessés.

«J'ai su qu'une barrière s'était effondrée après le but, donc j'espère que toutes les personnes qui ont été blessées se portent bien. Forcément, dans ce genre de performance, il y a toujours de l'engouement et de la folie. (...) J'espère que tout va rentrer dans l'ordre» déclarait le buteur en conférence de presse d'après-match tandis que la préfecture annonçait qu'il y avait eu plus de peur que de mal : «douze personnes ont été blessées sans gravité et deux ont été évacuées vers l'hôpital pour suspicion de fracture du poignet pour l'une et de la cheville pour l'autre.»