Tottenham a fait une offre pour Andrea Belotti

L'un des attaquants italiens dont on parle le moins. Si Ciro Immobile a réalisé une saison historique avec ses 36 buts inscrits en championnat, Andrea Belotti a aussi montré qu'il pouvait être un leader offensif. En tant que capitaine du Torino, à qui il a évité la relégation (16e) grâce à ses 16 buts en Serie A, il s'est montré à son avantage, de quoi attirer les regards partout en Europe.

Celui qui est depuis 5 ans dans l'autre club de Turin a ainsi été approché par l'Atlético Madrid et le Milan AC. À 26 ans, il pourrait prendre un autre virage dans sa carrière et une grosse écurie anglaise aurait fait une offre pour le recruter. Selon Sky Sport Italia, ce serait Tottenham, désireux de trouver une alternative à Harry Kane. Les Spurs auraient proposé un prêt d'un an assorti d'une option d'achat fixée à 50 millions d'euros. Une alternative rejetée par les Italiens qui ne considéreraient que les offres fermes, difficiles à envisager en cette période compliquée financièrement.