Bologne - LOSC : la réaction à chaud hilarante de Ngal’ayel Mukau

Ce mercredi soir, le LOSC a obtenu une belle victoire sur la pelouse de Bologne pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions (2-1). Les Dogues ont notamment pu compter sur un doublé du jeune milieu Ngal’ayel Mukau. Ce dernier a inscrit les deux premiers buts de sa carrière en professionnel. Et au micro de Canal+, il a montré sa joie après sa belle prestation. Avec le sourire.

« Comme vous l’avez dit, c’est un très bon match de notre part. Pour moi aussi, c’est la première fois que je joue plus haut, de base, je suis milieu défensif, mais le coach voulait tester un autre truc. Je suis très content avec mes premiers buts. En fait, je n’avais jamais marqué (rires). Même dans mes anciens clubs, même en championnat. Là, c’est un rêve depuis tout petit. Le premier but, j’ai vu l’angle fermé, j’ai essayé avec le pied gauche, mais ouais, le gardien l’a arrêté et avec le pied droit, c’est rentré. Et l’autre, c’est la même chose donc je suis très content. » Avec ce succès, le LOSC est 12e.