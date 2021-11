Belgique : Toby Alderweireld également forfait

L'hécatombe continue en Belgique ! Après les forfaits de Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Michy Batshuayi, Jérémy Doku ou encore Thomas Vermaelen, les Diables Rouges viennent d'annoncer le forfait de leur défenseur Toby Alderweireld pour cette trêve internationale de novembre.

Blessé avec son club d'Al-Duhail, l'ancien joueur de Tottenham va quitter la rassemblement ce mercredi, alors que la sélection de Roberto Martinez doit préparer ses rencontres des éliminatoires du Mondial 2022 contre l'Estonie (13/11, 20h45) et le Pays de Galles (16/11, 20h45).

UPDATE: @AlderweireldTob is not fit enough and has left the camp. #DEVILTIME