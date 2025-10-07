La Belgique ne comprend pas deux choix de Rudi Garcia

Deuxième du classement du groupe J, la Belgique compte un point et un match en moins que la Macédoine du Nord. Les Diables Rouges ont donc l’occasion durant cette trêve internationale de prendre les rênes de leur poulet puisqu’ils affrontent les Macédoniens le 10 octobre, avant de se rendre au Pays de Galles trois jours plus tard. Pour ce faire, Rudi Garcia a convoqué 25 joueurs. Une liste qui fait beaucoup parler. Les Belges n’ont pas manqué d’être interpellés par deux choix : le retour d’Axel Witsel (36 ans) et la présence de Michy Bathsuayi (32 ans). Concernant le premier, le sélectionneur français des Belges a justifié ce rappel par la volonté d’avoir un joueur d’expérience, et qui joue à Gérone, dans le money time des qualifications.

«Je comprends pourquoi il le prend. Sur deux matchs que tu dois gagner, avec beaucoup de gamins, tu dois avoir des cerveaux dans ton équipe», a déclaré Marc Delire, journaliste sur RTL. «Un Witsel qui ne revendique rien, c’est un cadeau du ciel ! Un gars avec cette expérience et ce CV, c’est génial», lui a répondu Thomas Chatelle dans l’émission Au Vestiaire. Toutefois, si l’argument de l’expérience tient, les observateurs belges craignent que ce come-back nuise à la relève. «Tu fais quoi avec Raskin et Vanaken ? Tu construis pour la Coupe du Monde quand même», a expliqué Chatelle, qui espère que Rudi Garcia n’a pas en tête l’idée de refaire de Witsel un joueur de son onze type au Mondial. «Pas comme titulaire, il ne faut pas déconner.» «Quand il était bon avec L’Atletico de Madrid, on ne le reprenait pas et là c’est plus difficile pour lui et on l’appelle», s’amuse de son côté l’ancien joueur devenu consultant pour la RTBF, Philippe Albert.

Les papys font de la résistance

En revanche, les critiques étaient plus dures à l’encontre du choix de Garcia de maintenir sa confiance en Batshuayi. La Belgique doit faire sans Romeu Lukaku (blessé) et Loïs Openda n’a plus marqué de but depuis le mois d’avril 2025 (13 buts, 11 passes décisives en 2024/2025), mais l’ancien attaquant de l’OM affiche un bilan pas plus reluisant. L’attaquant de l’Eintracht Francfort n’a pas marqué depuis le mois de mai et reste sur une saison 2024/2025 à 10 buts (2 passes décisives). Nos voisins belges se demandent donc pourquoi, quitte à avoir deux attaquants en panne de confiance, conserver Openda (25 ans) et ramener encore plus de jeunesse comme le Stéphanois Lucas Stassin ou Romeo Vermant (Club Bruges) ? Interrogé, Rudi Garcia s’est justifié il y a quelques jours.

«Concernant ces deux joueurs-là (Vermant et Stassin), il y a ce qu’ils ont fait ces derniers temps. Ils ont tout de même été blessés, je pense à Romeo Vermant qui n’est pas revenu depuis longtemps et qui a fait deux entrées en jeu. (…) Il y a aussi le style et le profil de joueur. Je dirais certainement que Lucas Stassin se rapproche un peu plus d’un joueur de surface, là ou Romeo Vermant se rapproche plus d’un joueur d’espaces. Ce qui est certain, c’est que les deux ont des qualités, les deux sont intéressants. Je vous l’ai expliqué, ils n’ont pas le profil de Michy Batshuayi. Le seul qui peut se rapprocher de ce rôle de buteur de surface et de chasseur de but, c’est Michy. C’est pour ça que c’est lui qui a été choisi même s’il n’a pas beaucoup de temps de jeu à Francfort».

Rudi Garcia accusé de faire du Deschamps

Des explications qui n’ont pas vraiment satisfait grand monde. «Pas de Vermant ? Pas de Stassin ? Je suis dubitatif, perplexe. (…) Charles De Ketelaere est lui aussi encore blessé et pas à 100%. Openda n’est pas dedans pour l’instant. Il faut un vrai un "9" en confiance et malheureusement ce n’est pas le cas d’Openda qui ne marque plus. Et Michy Batshuayi qui est chaque fois repris mais pour ne jamais jouer une minute, il a aussi un drôle de statut. Pour une fois je pense qu’il fallait réfléchir à court terme car ce sont les 2 matchs les plus importants dans la campagne de qualification. Même Stassin, d’accord il joue en Ligue 2, mais l’année passée il marquait en Ligue 1, il continue de marquer en Ligue 2 et va encore en marquer beaucoup», a expliqué Albert. De son côté, le journaliste Sacha Tavolieri s’est montré plus piquant dans la Dernière Heure envers Garcia qu’il accuse… d’imiter Didier Deschamps.

« Par effet de conservatisme. Je suis assez étonné de ne pas voir des joueurs qui ont cartonné ces dernières semaines et qui méritaient. Après, le problème, c’est vraiment cette peur de dire : « cette personne, quoi qu’il arrive, ne gênera pas dans l’évolution du groupe. » On est vraiment dans l’époque du Didier Deschamps de 2018 quand il prenait Adil Rami. C’est comme ça que Rudi Garcia pense. Il faut aussi se dire que c’est un Français qui a ces mêmes idéaux et ça tombe bien, ces idéaux sont ceux qu’on a malheureusement connus en victime collatérale avec l’équipe de France. Sportivement, ça n’a aucun sens qu’il soit dans cette sélection, ça fait longtemps qu’il n’a pas été titulaire avec l’Eintracht. Et pourtant, il est là parce qu’il ne va pas faire de vague. Il va ne servir à rien, il n’est pas là pour apporter quelque chose concrètement qui va aider. Aujourd’hui, on est meilleur dans une sélection quand on est là et qu’on ne dérange pas, plutôt que quand on apporte une plus-value ». On vient à peine d’entrer dans l’automne, mais Michy Batshuayi est déjà rhabillé pour l’hiver.