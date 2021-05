Tottenham : Chelsea entre dans la danse pour Harry Kane

L'avenir d'Harry Kane (27 ans) agite tout le Royaume de Sa Majesté depuis plusieurs semaines. L'international anglais (53 capes, 34 buts), auteur de 31 réalisations et 16 offrandes en 46 matchs cette saison toutes compétitions confondues est certes encore sous contrat avec les Spurs jusqu'en juin 2024. Mais le capitaine des Three Lions songerait de plus en plus à quitter son club de toujours en raison de ses interrogations au sujet de la capacité du club londonien à remporter des trophées (le dernier titre de Tottenham date de 2008, la League Cup).

Forcément, les informations le concernant vont bon train et Football Insider révèle qu'en plus de Manchester United ou encore de Manchester City, Chelsea s'intéresse fortement à Harry Kane. Les Blues, qui sont à la recherche d'un attaquant de classe mondiale, sont liés depuis quelques semaines à Romelu Lukaku (Inter Milan) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Mais d'après Football Insider, celui qui porte le numéro 10 chez les Spurs fait partie des priorités établies par les dirigeants de Chelsea, qui serait même prêt à faire des folies financièrement pour attirer l'Anglais lors du prochain mercato hivernal.