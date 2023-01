Manchester United : Erik ten Hag est ravi d’Anthony Martial

La suite après cette publicité

Un avant-centre n’est pas la priorité du côté de Manchester United. Séduit par les performances d’Anthony Martial lors des derniers matchs de son équipe, Erik Ten Hag ne souhaite pas obligatoirement recruter un nouvel attaquant. Pour lui, le Français est capable de régler le déficit offensif des Red Devils depuis le début de la saison (seulement 24 buts en 16 matchs).« Je suis vraiment heureux de ses performances dans de nombreux matchs», s’est réjoui Ten Hag à propos de l’ancien Monégasque selon le Mirror. « Il a un très bon impact sur notre jeu. C’est vraiment agréable de travailler avec lui. Si vous voyez les minutes qu’il a jouées et l’impact qu’il a eu jusqu’à présent, je pense que c’est vraiment énorme. »

« Je pense que nous avons une bonne équipe lorsque tous les joueurs sont disponibles. Mais avec de nombreux matchs à venir, je pense qu’il y a un besoin [d’un attaquant]. Mais vous avez besoin de quelqu’un qui peut avoir un impact, sinon vous ne faites que brûler de l’argent et vous ne renforcez pas l’équipe et cela ne vous aide pas. » Un renard des surfaces pour suppléer Martial, oui, mais pas à n’importe quel prix et surtout pas n’importe comment.

