Premier League : Manchester United réussit sa rentrée contre Nottingham Forest

Retour aux choses sérieuses pour Manchester United après avoir officiellement fermé la page Cristiano Ronaldo durant le mois de novembre. Les Red Devils affrontaient ce mardi soir dans le cadre de la 17ème journée, à Old Trafford, le promu dépensier de Nottingham Forest qui peine à quitter la zone rouge du championnat anglais. Avec une belle copie offensive, les hommes d’Erik ten Hag ont facilement disposé de leurs adversaires (3-0) en se mettant à l’abri rapidement dans la rencontre.

Le début de rencontre était plutôt calme, hormis une belle tentative de Tyrell Malacia qui a parfaitement repris d’une demi-volée le tir contré de Marcus Rashford (6e). Avec un rythme loin d’être intense pendant le premier quart d’heure, les joueurs mancuniens se sont ensuite emballés pour prendre les devants. Sur un corner tiré par Eriksen de manière très intelligente, Rashford a repris d’une frappe croisée au point de penalty la passe à ras-de-terre en force du Danois pour ouvrir le score et ainsi conclure merveilleusement bien cette combinaison collective (19e). Quelques minutes plus tard, United a doublé la mise dans le sillage de l’attaquant français, Anthony Martial sur une contre-attaque jouée par Malacia et Bruno Fernandes (22e). C’est le troisième but de l’ex international tricolore cette saison en championnat. A la demi-heure de jeu, les visiteurs du soir n’avaient toujours pas tenté une seule frappe et ont dû patienter pour voir Ryan Yates offrir une première opportunité à son équipe, facilement arrêtée par le portier David De Gea (32e). Contre toute attente, Yates est parvenu à réduire le score de la tête sur un centre de Renan Lodi (41e), finalement annulé par la VAR pour hors-jeu, après plusieurs minutes de vérification.

Hennessey évite la correction

En seconde mi-temps, les joueurs de ten Hag étaient bien déterminés pour accroître leur avance et faire le plein de confiance pour ce retour du championnat. Sur un nouveau contre, après une perte de balle de Lewis O’Brien, Rashford et Fernandes combinent bien pour décaler l’attaquant brésilien Antony mais son tir est stoppé par le gardien Wayne Hennessey (55e). Au tour de Martial ensuite de rencontrer les gants du portier gallois et ainsi éviter le troisième but mancunien (60e). Après une combinaison avec Alejandro Garnacho, Donny van de Beek a centré vers Rashford qui a frappé en première intention mais le gardien de Forest s’est encore une fois imposé (65e). Sur une passe de Aaron Wan-Bissaka, Casemiro a tenté un lob dans la surface à droite mais Hennessey est resté vigilant (72e). Mais il s’est finalement avoué vaincu face à Fred et sa finition parfaite du plat du pied (87e). Au total, le portier des promus a quand même réalisé cinq parades durant la rencontre.

Au classement, United prend trois points mais reste à la 5ème position, alors que Forest aggrave son cas en campant une triste 19ème place. En fin de semaine, les Mancuniens iront à Wolverhampton samedi pendant que Nottingham se préparera à son duel contre Chelsea, prévu dimanche lors de la 18ème journée du championnat anglais.