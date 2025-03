Serie A : Monza perd contre Cagliari et se rapproche de la relégation

Suite de la 30e journée de Serie A ce dimanche midi. La lanterne rouge Monza se déplaçait en Sardaigne pour affronter Cagliari sur la pelouse du stade de l’Unipol Domus. Du côté des Brianzoli, l’objectif était de faire le plein de points pour tenter de sortir de la zone rouge. Les Sardi voulaient marquer de précieuses unités dans le but de se rapprocher de la première partie de tableau. Après une première période légèrement dominée par les locaux, Nicolas Viola a ouvert le score en seconde période (49e), avant que Gianluca Gaetano double la mise (73e). Zito Luvumbo y a été de son but pour verrouiller le succès (3-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Cagliari 29 30 -13 7 8 15 31 44 20 Monza 15 30 -28 2 9 19 24 52

Au classement, Cagliari grimpe à la 15ème position, tandis que Monza est toujours lanterne rouge avec cette inquiétante 20ème et dernière place et devra donc désormais réaliser une grosse fin de saison pour espérer se maintenir. Plus que jamais, les hommes d’Alessandro Nesta se rapprochent de la Serie B. Le weekend prochain, les Brianzoli accueilleront en banlieue milanaise pour croiser le fer avec son voisin de Côme, alors que les Sardi joueront en Toscane pour défier Empoli, lors de la 31e journée du championnat italien.