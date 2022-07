JT Foot Mercato : le mercato historique du Barça fait trembler la planète

La suite après cette publicité

Un mercato XXL pour le Barca

Robert Lewandowski est enfin un joueur du Barça. Le club catalan a déboursé 45 M€ + 5 de bonus, soit le montant que les Bavarois exigeaient depuis le départ. Mais Barcelone souhaiterait également s'attacher les services de Jules Koundé. Le Français est plus que jamais sur le départ du Séville FC mais le montant réclamé par les Andalous serait autour de 60-65 M€. Les différentes parties doivent se rencontrer en début de semaine prochaine afin de parvenir à un accord. Pour faire baisser le prix de l'ancien Bordelais, les Catalans pourraient tenter d'inclure Nico Gonzalez ou Ez Abde dans le deal. Frenkie de Jong voudrait quitter la Catalogne pour le Bayern Munich et non pas pour Manchester United. Le style de jeu et les ambitions du club allemand correspondraient aux attentes du joueur et la perspective de retrouver à Munich son ancien coéquipier de l'Ajax, Mathijs de Ligt, pèserait dans la balance. Seulement, pour l'instant, le Bayern ne s'est pas vraiment positionné. Aujourd'hui débarrassés de Clément Lenglet et de Francisco Trincão, les Catalans cherchent encore une porte de sortie pour Memphis Depay qui plaît à Tottenham mais ce n'est pas réciproque, Samuel Umtiti attend d'être officialisé à Rennes et Martin Braithwaite est convoité par Brentford, la Real Sociedad et Valence. Oscar Mingueza intéresserait Leeds United. Neto et Riqui Puig ne sont plus dans les plans de Xavi mais les offres ne se bousculent pas pour ces joueurs.

Marseille souhaite sérieusement se renforcer

Selon nos informations, l'OM s'est mis d'accord avec Tiémoué Bakayoko. Un accord a été trouvé entre le club phocéen et le joueur sur un contrat de 4 ans. Pablo Longoria le veut, et Jorge Sampaoli avait donné son feu vert, sauf que le nouveau coach Igor Tudor bloque sa venue pour l'instant. Après le départ de Steve Mandanda pour Rennes, le club phocéen s'active sur le portier du Celta de Vigo Ruben Blanco. Le club espagnol est d'accord pour laisser partir son joueur mais veut d'abord lui trouver un remplaçant. Ce n'est donc qu'une question de temps avant de voir le gardien de 27 ans débarquer sur la Cannebière...

Les officiels du jour

Le jeune ailier roumain Rares Ilie (19 ans) vient renforcer l'effectif de Lucien Favre à Nice. Il arrive en provenance du Rapid Bucarest. Les Aiglons ont dépensé 5 millions d'euros (bonus compris) pour s'offrir les services de celui qui a inscrit 6 buts et délivré 10 passes décisives la saison dernière.

Après avoir satisfait à la visite médicale et signé son contrat, Rares Ilie s’apprête à rejoindre le groupe de Lucien Favre, actuellement en stage au Portugal.#OGCNice #Mercato — OGC Nice (@ogcnice) July 17, 2022

Les Red Devils viennent d'annoncer ce dimanche l'arrivée de Lisandro Martinez (24 ans), le talentueux défenseur central qui faisait le bonheur de l'Ajax Amsterdam depuis l'été 2019, sous réserve de réussir sa visite médicale. Il va donc devenir officiellement la 3ème recrue de l'ère Erik ten Hag.