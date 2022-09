Mark Noble est le nouveau directeur sportif de West Ham

Mark Noble est déjà de retour à West Ham. Quelques semaines après avoir effectué le dernier de ses 550 matchs avec les Hammers (en mai dernier, ndlr), le néo-retraité revient dans son club de (presque) toujours. Il vient d'être nommé directeur sportif. «Noble prendra officiellement ses fonctions le 2 janvier 2023, après sa retraite en tant que joueur plus tôt cette année», précise le communiqué du club londonien.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain de 35 ans aura en charge «tous les aspects en lien avec le sportif» dont le recrutement au sein de l'équipe première. L'ancien capitaine a récemment terminé un cursus à l'université d'Harvard Business School spécialisé dans le leadership dans le domaine du divertissement, des médias et du sport.

We are delighted to announce that Mark Noble is to return to the Club in the role of Sporting Director.



Noble will officially start in his post on 2 January 2023, following his retirement as a player earlier this year.