Serie A : Monza renverse Sassuolo

Ce vendredi soir, il y avait de la Serie A avec le match d’ouverture de la 36e journée. Au programme, un match sans enjeu entre Monza et Sassuolo. Les deux équipes avaient déjà assuré leur maintien et ne pouvaient prétendre à des places européennes sur cette fin de saison. Et dans un match sans vraiment de spectacle, Monza a arraché la victoire dans les dernières secondes.

