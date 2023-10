Vinicius Jr met un coup de pression au Real Madrid, Thibaut Courtois se fait fracasser en Belgique !

Le temps presse pour Vinicius Jr

La suite après cette publicité

Vinicius Jr veut marquer l’histoire du Real Madrid. Si on vous expliquait dans le JT hier que sa prolongation jusqu’en 2027 était en bonne voie, le journal Sport indique dans ses pages intérieures que rien n’est fait ! Le média parle même d’«inquiétude concernant son renouvellement». Bien que l’entourage du club assure depuis un an qu’il a été renouvelé et qu’en haut lieu, on considère ce dossier comme clos, la vérité est que ce prétendu accord n’a pas encore été officialisé et le temps presse, peut-on lire. Pour rappel, le Brésilien est en fin de contrat l’été prochain et sera donc libre de discuter avec n’importe quel club à partir de janvier, soit dans moins de deux mois. La balle est dans le camp du Real Madrid.

Courtois ne fait pas l’unanimité chez les Diables Rouges

Thibaut Courtois continue de diviser au pays. Le portier est devenu une cible pour certains, un traître à la nation pour d’autres. Vexé de ne pas avoir été choisi en tant que capitaine en l’absence de Kevin de Bruyne, le joueur du Real Madrid est parti au clash avec son sélectionneur Tedesco. S’il n’est pas question d’un retour en sélection pour le moment étant donné qu’il est blessé, son coéquipier Timothy Castagne a accordé un interview au journal Le Soir et ce dernier a eu des mots forts. « Ce serait bizarre que Thibaut revienne comme si de rien n’était. Après, ce sera un problème à régler entre Thibaut et le coach. Avant tout cela, le plus important, c’est qu’il se rétablisse de sa blessure», a-t-il déclaré avant de lui lancer un message qui risque de faire parler. «S’il ne veut plus venir jouer pour la Belgique, ce sera son choix. On aura Koen Casteels qui est très bon et même encore d’autres gardiens derrière. » Voilà qui est dit !

À lire

Stéphanie Frappart au sifflet d’une énorme rencontre !

Les ambitions XXL de Bellingham avec l’Angleterre

L’Angleterre va retrouver un Jude Bellingham dans une forme étincelante. Sur un nuage depuis son arrivée au Real Madrid, le crack de 20 ans compte bien en faire profiter sa sélection. À l’occasion d’une interview accordée au Daily Star, l’intéressé s’est fixé de grands objectifs avec l’Angleterre. Bellingham estime être actuellement dans «le droit chemin» et veut tout simplement régner sur le football avec l’Angleterre sur les 15 prochaines années ! Des propos forts qui font grand bruit dans la presse anglaise. Le Daily Mirror reprend une autre de ses déclarations comme vous pouvez le voir dans les pages intérieures du tabloïd anglais : «nous espérons maintenant que l’Angleterre gagne tous les tournois majeurs». Dans le même ton, le Daily Express placarde les dires de sa nouvelle star : «nous ne devons pas être timides, nous devrions gagner tous les tournois majeurs.» Des déclarations fracassantes, reste à joindre les paroles aux actes !