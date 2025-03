Équipe de France : Didier Deschamps lâche ses vérités sur le retour de Kylian Mbappé

116 jours se sont écoulés depuis la dernière sortie de l’équipe de France, conclue par un succès face à l’Italie à Milan (3-1). «Ce n’est pas assez» diront les réfractaires aux trêves internationales, ralentis dans l’élan collectif de leur PSG ou de leur Barça adoré, et toujours aussi peu enthousiasmés par la Ligue des Nations et ses enjeux. Didier Deschamps, lui, devait commencer à s’impatienter après 4 mois rythmés par des visionnages de matches à longueurs de journées, mais sans le plaisir d’entraîner. Ce jeudi, c’était donc une petite rentrée des classes en décalé que vivait le sélectionneur tricolore, pour ce qui était sa première liste depuis l’annonce de son départ après la Coupe du Monde, et donc la sixième en partant de la fin.

Une liste marquée par la présence de Désiré Doué pour ce 1/4 de finale de Ligue des Nations contre la Croatie (le 20 mars en Croatie, le 23 en France), mais aussi par le retour du capitaine Kylian Mbappé après deux derniers rassemblements ratés. «Parce que c’est mieux comme ça. Les problèmes extras sportifs ne rentrent pas en ligne de compte», avait expliqué Didier Deschamps en novembre, quand son joueur n’affichait pas la forme de sa vie et était pris en pleine tourmente un mois après son escapade suédoise. Cette fois, DD a donc fait le choix de le rappeler après son retour en forme ces derniers mois au Real Madrid.

Pas de problème pour Mbappé

Par la même occasion, le sélectionneur des Bleus a confirmé que Kylian Mbappé serait bien capitaine des Bleus pour les prochaines rencontres : «j’ai discuté avec lui, j’ai échangé, et je vous confirme ce que j’ai dit il y a quelques semaines, oui il sera capitaine.» DD a également été invité à s’exprimer sur le rôle de capitaine et toutes les obligations liées au brassard, à l’heure où un Kylian Mbappé se fait nettement plus rare qu’un Hugo Lloris lors des conférences de presse.

«Ah les obligations médiatiques. Il y a des obligations qui deviennent de plus en plus importantes, qui exposent aussi, j’en ai conscience, mais ce n’est pas ma décision. Les obligations médiatiques prennent de la place et Kylian répond à ses obligations même s’il ne parle pas souvent à la presse. Cela prend aussi beaucoup d’énergie et il peut y avoir des risques sur certaines questions et certains sujets sensibles. Kylian sait et c’est très bien qu’il y a des obligations. Il sera concerné pour les deux conférences de presse qu’on aura.»

Enfin, DD a rassuré sur l’état de santé de son joueur, légèrement touché à la cheville avant-hier, mais utilisé 120 minutes par Carlo Ancelotti hier contre l’Atlético : «je n’ai pas d’élément aujourd’hui, il a joué 120 minutes mercredi. Quand vous jouez dans un club comme le Real Madrid et que vous jouez des matchs tous les trois jours, pour jouer sans un problème… Parfois, moi aussi je préfère qu’un joueur ne s’entraîne pas si cela lui permet de jouer après. J’espère que les matchs du week-end se passeront bien pour les joueurs sélectionnés. Je n’ai pas d’éléments sur le fait qu’il ait un problème. » Reste à savoir désormais dans quelle animation et dans quelle configuration Deschamps utilisera son attaquant pour son retour. «Kylian aime bien le côté gauche mais c’est un attaquant axial qui aime avoir de la liberté. Et tous mes offensifs aiment avoir de la liberté. » On l’avait remarqué avec Ousmane Dembélé, avec qui Mbappé devra partager l’affiche.