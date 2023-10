Serie A : Cagliari inflige une remontada à Frosinone

La 10e journée de Serie A est définitivement marquée par l’incroyable comeback de Cagliari. Le club italien, 20e au classement avant la rencontre, souhaitait se racheter face à Frosinone. Hélas, devant leur public, les hommes de Claudio Ranieri ont très mal débuté face à l’équipe d’Eusebio Di Francesco. Très inspiré en 1ère période, Matías Soulé a brillé. Le joueur prêté par la Juventus de Turin a ouvert la marque après une récupération haute. Grâce à son pressing, la jeune pépite combine avec Reinier, autre grand talent en prêt du Real Madrid, et ouvre son pied pour venir tromper Simone Scuffet (23e, 0-1)

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Frosinone 12 10 -2 3 3 4 15 17 19 Cagliari 6 10 -12 1 3 6 9 21

Puis, dans la foulée, Matías Soulé double la mise et enfonce encore un peu plus Cagliari après un petit numéro jusqu’à la surface adverse (37e, 0-2). L’Argentin et le Brésilien se sont régalés. Au retour des vestiaires, Marco Brescianini inscrit le but du K.0. sur une frappe rasante (0-3, 49e). Mais Gaetano Oristanio (1-3, 72e), puis Antoine Makoumbou (2-3, 76e) sonneront la révolte. Mieux, Leonardo Pavoletti va inscrire deux buts coup sur coup (3-3, puis 4-3) à la dernière minute de la rencontre. À l’arrivée, l’équipe de Claudio Ranieri s’impose et réalise l’exploit de gagner après avoir été mené par trois buts d’écart. Cagliari remonte à la 19e place et passe devant la Salernitana au classement. Pendant ce temps là, Frosinone perd trois points et fait la mauvaise affaire du week-end (12e).