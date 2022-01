Everton : Rafael Benitez commente le départ de Lucas Digne à Aston Villa

Poussé vers la sortie à Everton, Lucas Digne (28 ans) a décidé de rejoindre Aston Villa cet hiver, qui n'a pas hésité à débourser près de 30 M€ pour s'attacher les services de l'international français. L'ancien latéral gauche du PSG ou encore du FC Barcelone s'était brouillé avec l'entraîneur des Toffees, Rafael Benitez. Le technicien espagnol, présent en conférence de presse ce vendredi en marge de la rencontre entre Everton et Norwich samedi (16 heures, 22ème journée de Premier League), a justement évoqué le départ du Tricolore. L'occasion pour lui de d'expliquer que cette vente a permis d'équilibrer aussi bien son effectif que les comptes du club de la Mersey.

« Parfois, il suffit d'une personne de l'extérieur pour détruire une belle histoire d'amour. Je suis le manager et j'assume les responsabilités de mes décisions. C'est de penser à l'équipe et à l'avenir du club [...]. Si vous êtes dans un bateau et que quelqu'un ne rame pas avec la force que vous attendez, vous devez prendre votre décision. Quand vous avez un joueur qui pense à partir et que vous avez une offre, c'est une possibilité. Nous avons fait venir deux bons jeunes joueurs, des joueurs affamés. Je suis sûr qu'ils seront bons maintenant et meilleurs à l'avenir. C'est quelque chose de positif pour le club de vendre un joueur qui aura 29 ans cette année et de faire venir des joueurs de 20/22 ans à des postes que nous devions équilibrer. Nous équilibrons l'effectif, améliorons la compétition et, économiquement, c'est une bonne affaire. » Le chapitre est désormais clos.