Sergi Roberto prêt à accueillir Neymar à bras ouverts

La suite après cette publicité

Bien que le budget du FC Barcelone ne soit pas aussi conséquent que certains de leurs concurrents, les Blaugranas sont liés à Neymar depuis plusieurs semaines. Parti au Paris Saint-Germain en 2017, pour un transfert record (222 M€), le Brésilien ne parvient toujours pas à faire l’unanimité dans la capitale. Alors, un retour en Catalogne pourrait être envisagé. Lors d’un entretien avec Sport, Sergi Roberto, le tout nouveau capitaine du Barça, n’a pas caché son désir de rapatrier Neymar au club.

«Oui, je serai ravi car au final c’est un ex-collègue qui est un ami et avec qui j’ai vécu beaucoup de bonnes choses depuis de nombreuses années. Et puis, c’est un joueur très différent de tous les autres, je suis sûr qu’il nous apporterait beaucoup, mais finalement ce n’est pas moi qui décide. Ce que nous voulons, c’est avoir la meilleure équipe possible pour tout concourir et avoir les meilleurs joueurs», raconte le défenseur polyvalent du FC Barcelone. À l’heure actuelle, tous les feux ne sont pas aux verts, mais il se pourrait que les dernières semaines du mois d’août soient animées en Catalogne, surtout après le départ d’Ousmane Dembélé… au PSG.