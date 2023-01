Tottenham-Arsenal : le communiqué des Spurs après le coup de sang d’un supporter sur Aaron Ramsdale

Aaron Ramsdale (24 ans) a donné aux supporters de Tottenham de quoi faire de sacrés cauchemars. En déplacement sur la pelouse des Spurs ce dimanche, Arsenal a maîtrisé son éternel rival (2-0) pour prendre 8 points d’avance au sommet du classement de Premier League. Ce nouveau succès, Mikel Arteta le doit en partie à son gardien anglais, qui a multiplié les parades sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium. Mais un incident est malheureusement survenu après le coup de sifflet final. Alors qu’il allait récupérer ses affaires près de sa cage, Ramsdale a été frappé par le pied d’un supporter des Spurs. Un incident qui a fait réagir Tottenham en début de soirée. « Nous sommes consternés par le comportement d’un supporter qui a tenté d’attaquer le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale à la fin du match d’aujourd’hui. La violence sous toutes ses formes n’a pas sa place dans le football. Le club a examiné ses images de vidéosurveillance pour identifier le supporter et travaillera avec la Metropolitan Police, Arsenal et Aaron Ramsdale pour prendre les mesures les plus fortes possibles, y compris une interdiction immédiate du stade Tottenham Hotspur », précise le communiqué du club anglais.

« C’est dommage, car au bout du compte, ce n’est qu’un match de football. Les deux équipes ont essayé de m’éloigner, heureusement, rien de trop radical n’est arrivé », a lui déclaré le principal concerné après ce derby du nord de Londres. À noter que l’Association des joueurs en Angleterre (PFA) s’est emparée de cette affaire, alarmant sur la gravité de ces faits. « La violence envers les joueurs est totalement inacceptable. Ces types d’incidents se produisent bien trop souvent. Les joueurs ont le droit d’être en sécurité sur leur lieu de travail. Lorsqu’un joueur est attaqué, nous attendons que les lois et règlements en place pour le protéger soient correctement appliqués. En tant que syndicat des joueurs, nous considérons cette question comme prioritaire. Nous allons continuer à travailler avec les autorités pour exiger que les joueurs et le personnel soient mieux protégés sur leur lieu de travail. » Reste à connaître la sanction de ce trublion, qui a en tout cas rapidement pris la fuite en remontant les gradins du stade après son coup de sang.

