Lens-Nice : le constat lucide d’Adrien Thomasson

Coup d’arrêt pour le RC Lens. Après s’être offert le scalp du Stade Brestois la semaine passée, le club artésien a lourdement chuté devant son public face à une équipe de Nice méconnaissable (1-3) lors de la 26e journée de Ligue 1. Avec cette défaite, Lens laisse son adversaire du soir lui passer devant au classement et reste scotché au 5e rang. Une fois de plus, la formation nordiste a montré qu’elle éprouvait des difficultés à battre des adversaires du top 4 depuis le début de saison. Un constat souligné par Adrien Thomasson à l’issue du match.

La suite après cette publicité

«Rien n’est joué d’avance. Je pense qu’il y a une explication simple. On leur offre trois cadeaux sur les trois buts encaissés. C’est des buts évitables. Après quand on est mené à trois buts à zéro, même à domicile c’est difficile de revenir. Il ne faut pas baisser la tête. La trêve arrive au bon moment pour bien se régénérer. Il reste 8 matchs donc tout peut arriver encore. On avait à cœur d’enchaîner après la victoire à Brest mais on est tombé sur une équipe qui était difficile à jouer et qui a su exploiter nos erreurs. Les stats ne parlent pas en notre faveur. On a encore des grosses équipes à jouer et pour finir en haut, il faut les battre», a reconnu le milieu de terrain lensois au micro de Canal+.