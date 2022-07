PSG : un indésirable surprend le staff au Japon

En tournée au Japon, le Paris Saint-Germain s'est entraîné hier au stade de rugby Chichibunomiya, en plein centre de Tokyo et devant plus de 10 000 spectateurs. Le Parisien rapporte qu'un des indésirables a su se mettre en avant par son implication et son application aux entraînements.

Il s'agit de Thilo Kehrer, le défenseur international allemand de 25 ans reste un joueur de roulement dans la défense parisienne. Malgré 34 matchs joués la saison dernière dont 20 fois titulaire, Kehrer n'a pas l'opportunité de s'imposer pour une place de titulaire au PSG, notamment avec les deux monstres, Presnel Kimpembe et Marquinhos. D'ailleurs, il fait partie de la liste des transferts comme plusieurs autres parisiens.