PSG : le programme intense du jour au Japon

Sous le soleil pesant de Tokyo et +7 h de décalage horaire avec Paris, les joueurs démarrent leur journée par des activités promotionnelles et des rencontres avec les fans japonais, comme le rapporte L'Équipe. Dès 10 h, Christophe Galtier, Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Marquinhos et Sergio Ramos se sont entraînés avec une quarantaine d'enfants durant près de 45 minutes. La séance s'est déroulée au stade de rugby Chichibunomiya, au centre de Tokyo. Les enfants ont pu échanger quelques ballons avec les joueurs, mais également demander des conseils et photos aux stars du PSG. Messi et Mbappé ont tenu à rappeler la « notion de plaisir » dans le football.

Après cette activité avec les enfants, Sergio Ramos et Neymar ont participé à un show Kamiwaza pour la télévision japonaise et la chaîne TBS (5ème chaîne du pays), également promoteur de la tournée du Paris Saint-Germain au Japon. Pour d'autres joueurs (Zaïre-Emery, Mbappé, Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Vitinha), c'était séance photo devant le temple Zojo-ji, dédié au culte bouddhiste dans le quartier de Shiba, au sud du centre de Tokyo. Les joueurs s'entraîneront ensuite à 19 h (heure locale, 12h en France) devant des spectateurs au stade de rugby Chichibunomiya.