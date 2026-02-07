Stade Rennais : Brice Samba absent pour le déplacement à Lens

Sèchement battu par l’OM en Coupe de France, le Stade Rennais est dans une bien mauvaise passe et quelques tensions ont commencé à émerger entre l’entraîneur Habib Beye et certains joueurs. Si le coach breton a tenu à démentir certains faits en conférence de presse, sa liste pour le déplacement à Lens, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, était attendue.

Et à quelques heures du déplacement dans le Pas-de-Calais, Brice Samba n’a pas été retenu pour le match de ce samedi, contre son ancien club. Cela peut être considéré comme une sanction de la part d’Habib Beye. Mousa Al-Tamari, qui a également eu un accrochage suite à une remarque de son entraîneur à la pause, est bien présent.