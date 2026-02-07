Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Stade Rennais : Brice Samba absent pour le déplacement à Lens

Par Samuel Zemour
1 min.
Samba @Maxppp
Lens Rennes
betclic
1 1.61 N 4.25 2 5.00 Bonus 100€

Sèchement battu par l’OM en Coupe de France, le Stade Rennais est dans une bien mauvaise passe et quelques tensions ont commencé à émerger entre l’entraîneur Habib Beye et certains joueurs. Si le coach breton a tenu à démentir certains faits en conférence de presse, sa liste pour le déplacement à Lens, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, était attendue.

La suite après cette publicité
Stade Rennais F.C.
Le groupe sélectionné pour affronter les Sang et Or 📋

#RCLSRFC
Voir sur X

Et à quelques heures du déplacement dans le Pas-de-Calais, Brice Samba n’a pas été retenu pour le match de ce samedi, contre son ancien club. Cela peut être considéré comme une sanction de la part d’Habib Beye. Mousa Al-Tamari, qui a également eu un accrochage suite à une remarque de son entraîneur à la pause, est bien présent.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Brice Samba

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Brice Samba Brice Samba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier