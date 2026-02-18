Monaco : Pocognoli évoque une prestation à demi-teinte

Après la défaite face au Paris Saint‑Germain lors du match aller des barrages de la Ligue des champions (2-3), l’entraîneur de Monaco, Sébastien Pocognoli, s’est exprimé en conférence de presse. Face aux journalistes, le technicien belge a tenu à relativiser et à se projeter sur la seconde manche prévue le 25 février au Parc des Princes. L’homme de 38 ans a évidemment peser le contre et le pour. « Des regrets, on en parlera après le match retour. On va parler de ce qu’on aurait pu mieux faire, comme ça, on va laisser la porte ouverte pour le deuxième match. On aurait pu mieux garder le ballon, oui, mais quand on joue contre une équipe qui a presque 75 % de possession, c’est difficile d’avoir la fraîcheur, car on court beaucoup sans le ballon ».

Avant d’ajouter une touche plus optimiste : « Je retiens de positif qu’on a bien joué sur nos deux buts. Après, on aurait pu presser un peu plus haut. Je suis satisfait aussi de la manière dont on a défendu à 10 qui nous permet d’entrevoir un match retour avec encore beaucoup de choses à jouer ». Malgré l’expulsion d’Aleksandr Golovin (29 ans) et l’infériorité numérique, Pocognoli a ainsi souligné la solidité de l’équipe monégasque et son ambition pour le match retour, qui s’annonce grandiose dans la capitale.