Ligue 1 : l'AS Monaco s'amuse face à Bordeaux, Angers s'impose sur le fil contre Metz et double provisoirement l'OM

Avant la rencontre alléchante LOSC-OM et un derby chaud bouillant entre l'ASSE et l'OL, mais surtout après la première défaite de la saison du Paris Saint-Germain en Ligue 1 à Rennes, quatre matches de la 9e journée étaient au programme à partir de 15h. Au Stade Louis-II, l'AS Monaco (9e, 11 pts) accueillait notamment les Girondins de Bordeaux (16es, 7 pts). Invaincues depuis trois matches en championnat, les deux formations étaient à la recherche de points. Les Asémistes visaient le top 5 quand les Bordelais voulaient respirer un peu plus. Devant leur public, les Monégasques prenaient possession du ballon mais la première opportunité était bordelaise avec un sauvetage sur sa ligne de Maripan (18e). Mais derrière, le club du Rocher passait la seconde.

La suite après cette publicité

Après un arrêt de Costil (29e), Volland trouvait la faille du droit mais un hors-jeu était signalé (31e). Finalement, juste derrière, Tchouameni débloquait la situation (36e, 1-0). Après la pause, les joueurs de Niko Kovac continuaient leur travail et le Russe Golovin doublait la mise après une combinaison avec Ben Yedder (48e, 2-0). Volland voyait lui un autre but lui être refusé (52e) et Ben Yedder se chargeait d'enfoncer le clou sur penalty après l'heure de jeu (63e, 3-0). Dans le dur, Costil et ses partenaires n'arrivaient pas à sauver l'honneur et le score en restait là. Victorieux, Monaco faisait un joli bond au classement en passant sixième. De leur côté, les Girondins se retrouvaient seizièmes, à un point de la zone rouge.

Angers au bout du suspense, Nantes domine l'ESTAC

Car si l'AS Monaco a raté de peu la cinquième place aujourd'hui, c'est "à cause" de l'Angers SCO. Cinquièmes au coup d'envoi, les Angevins défiaient le FC Metz (18e, 6 pts) à Raymond-Kopa. La rencontre débutait très mal pour la formation de Gérald Baticle avec l'ouverture du score du défenseur Bronn pour les Grenats (10e, 0-1). Mais en seconde période, les locaux égalisaient grâce à Cho (53e, 1-1). Malheureusement, Bernardoni se manquait et offrait ensuite un but à Boulaya (59e, 1-2). Mais encore une fois, le SCO revenait avec un but de Mangani (66e, 2-2). Et dans le temps additionnel, Bahoken offrait les trois points à son équipe (90e+3, 3-2) ! Angers, qui l'emportait au bout du suspense, prenait la quatrième place à l'OM, qui défie le LOSC à 17h. Le FCM restait à la 18e place.

Si l'ASM a fait une bonne opération, c'est aussi le cas du FC Nantes, qui pointait au 12e rang avant le multiplex. Face à l'ESTAC (17e, 6 pts), les Canaris faisaient la différence au retour des vestiaires avec un but de Girotto (58e, 1-0) et un penalty de Blas (69e s.p, 2-0). Le promu ne revenait pas et le FCN, avec ce succès précieux, montait à la 8e place. Troyes restait juste devant la zone rouge. Enfin, au Stade du Moustoir, le FC Lorient (6e, 13 pts) et le Clermont Foot 63 (15e, 9 pts) croisaient le fer. Après le but de Bayo (15e, 0-1), Laporte remettait les deux équipes à égalité (54e, 1-1) qui se partageaient les points avec ce match nul. Un résultat qui n'arrangeait pas trop les Merlus, désormais septièmes. Les Clermontois restaient eux au 15e rang.

Retrouvez le classement de Ligue 1 ici.

Les résultats de 15h :