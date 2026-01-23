OM : les mots de Quinten Timber sur Mason Greenwood et Igor Paixao

En signant à l’OM cet hiver, Quinten Timber va recroiser la route d’un ancien coéquipier fréquenté à Feyenoord : Igor Paixao. En conférence de presse, le milieu de terrain néerlandais est revenu sur la relation qu’il entretient avec l’ailier brésilien. Il en a aussi profité pour évoquer ses liens avec Mason Greenwood et Jeffrey de Lange, qu’il connaît très bien.

«J’ai parlé avec Igor avant de signer. Je lui ai demandé comment était le club et l’équipe. Igor c’est un bon gars, je suis heureux de le retrouver parce qu’on avait une bonne relation à Feyenoord, donc j’espère que ce sera encore le cas ici. Je connais aussi Jeffrey De Lange (néerlandais comme lui), j’ai parlé avec Greenwood contre qui j’ai joué en U20. Au match contre Liverpool, j’étais déjà là et l’ambiance était superbe malgré la défaite.»