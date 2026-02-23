Nouveaux scandales racistes en Premier League

Ce week-end, Wesley Fofana a été victime d’abus racistes sur les réseaux sociaux, provoquant une réaction immédiate de Chelsea. Tolu Arokodare, de Wolverhampton, a été visé après avoir manqué un penalty lors de la défaite 1-0 contre Crystal Palace ce dimanche, tandis que Romaine Mundle, de Sunderland, a subi des insultes similaires après la défaite 3-1 face à Fulham selon The Times. Arokodare a lui-même partagé les captures d’écran et a déclaré : « il est incroyable qu’en 2026, certaines personnes puissent proférer un tel racisme sans conséquences. Ces individus n’ont pas leur place dans notre sport, et nous devons tous agir pour punir ceux qui ternissent le football.»

Tous ces clubs travaillent en coordination avec la Premier League et les plateformes en ligne pour identifier les auteurs de ces attaques. Dans leurs communiqués, les Wolves ont parlé d’un comportement « abominable et illégal », tandis que Sunderland a ajouté que ces auteurs « ne sont pas les bienvenus sur Wearside ». Ces incidents soulignent une fois de plus l’urgence de lutter contre le racisme dans le football professionnel et la nécessité d’une action collective pour protéger les joueurs.