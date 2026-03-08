PSG : Ousmane Dembélé promet l’enfer à Chelsea

C’est une des plus belles affiches de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mercredi soir, le Paris Saint-Germain accueillera ainsi Chelsea au Parc des Princes pour le premier round des huitièmes de finale de la compétition dont il est tenant du titre. Un choc qui arrive à un moment un peu compliqué pour les troupes de Luis Enrique, battues par l’AS Monaco 3-1 en Ligue 1 vendredi soir.

Et de façon générale, les sensations laissées sur ces dernières semaines de compétition ne sont pas forcément très bonnes, alors que les Parisiens avaient déjà eu du mal à sortir les Asémistes lors des barrages de la Ligue des Champions (5-4 au cumulé pour le PSG). Il faut dire que Luis Enrique n’est pas aidé par les pépins physiques récurrents, à l’image d’Ousmane Dembélé, qui avait dû quitter le terrain avant la demi-heure de jeu lors de ce match retour de barrages, et qui n’a joué qu’une demi-heure vendredi soir.

Dembélé veut taper du poing sur la table

En plus d’être un peu en galère sur le plan physique, le Ballon d’Or 2025 a récemment été au cœur d’une polémique après une sortie assez fracassante. « Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut », avait-il lancé à la mi-février après la défaite contre Rennes. Conscient de ne pas avoir pu aider son équipe du mieux possible récemment, Dembélé compte bien briller contre les Blues.

Comme l’indique L’Equipe, Dembouz compte bien être le leader de cette équipe face à la formation londonienne, et il a l’intention de porter son équipe. L’ancien du Borussia Dortmund et du FC Barcelone, joueur parisien le plus décisif en Ligue des Champions depuis la saison dernière, compte bien être à la hauteur de son statut de Ballon d’Or et offrir la victoire et la qualification aux Parisiens. Il veut galvaniser ses coéquipiers, dans ces moments un peu délicats pour le vestiaire de Luis Enrique. Les Blues sont prévenus…

