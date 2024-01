Mercato Brest : la bataille fait rage pour Lilian Brassier !

Dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France, le Stade de Brest n’a pas tremblé, ce samedi, pour se défaire (1-0) d’Angers, pensionnaire de Ligue 2. Une victoire qui permet aux Brestois de rejoindre les 16es de finale de la compétition. Pour cette rencontre, Grégory Lorenzi avait décidé de faire tourner, se passant notamment des services de Lilian Brassier. Un choix sportif à l’heure où le défenseur du SB29 attise de nombreuses convoitises.

Cependant, selon nos dernières informations, aucune offre n’a été faite lors des dernières heures pour le joueur de 24 ans, et ce malgré l’intérêt affiché par l’AS Monaco dernièrement. Serein et prêt à l’idée de rester à Brest, le natif d’Argenteuil n’est, à l’heure actuelle, pas prêt à rejoindre le club de la Principauté sans plus de garanties sportives et salariales. Par ailleurs et toujours selon nos indiscrétions, le FC Porto a, de son côté, lâché l’affaire pour cet hiver mais prévoit d’ores et déjà de revenir à la charge cet été. Mais ce n’est pas tout.

L’Europe entière s’arrache Brassier !

Un peu partout à travers l’Europe, le profil de celui qui a inscrit un but en 15 matches de Ligue 1 cette saison ne laisse pas insensible. Dans cette optique, nous pouvons vous affirmer que l’AC Milan est également intéressé mais pourrait attendre le mois de juin prochain avant de passer à l’action, même si le club italien n’est pas fermé à l’idée de négocier un accord dans les jours à venir pour le sécuriser l’été prochain. En Serie A, l’Atalanta Bergame, sixième du championnat, est également sur le coup. Consciente qu’elle ne pourra pas rivaliser d’ici quelques mois, la Dea souhaiterait, de son côté, boucler le dossier lors des prochains jours.

Enfin, nous pouvons également vous indiquer que Stuttgart, sensation de ce début de saison en Allemagne et troisième de Bundesliga, apprécie aussi énormément l’ancien joueur du Stade Rennais. À l’instar des Rossoneri, les Souabes seraient cependant plutôt partis pour attendre le mercato estival avant de lancer les grandes manœuvres. Une chose est sûre, le principal intéressé ne se précipite pas et attend de peser le pour et le contre de ces différentes options. Un dossier qui reste, en définitive, complexe et pour lequel d’autres rebondissements pourraient intervenir dans les jours à venir.