Le coup de gueule de Neymar !

Neymar ne veut pas revenir au FC Barcelone. Alors que la presse espagnole annonçait cette semaine que le Brésilien avait fait d’un retour au Barça sa priorité absolue d’ici la fin du mercato, le joueur vient de démentir. Par le biais du compte X de son site officiel, l’ancien Blaugrana a déclaré ceci : «en plus d’être un MENSONGE, cet article est un manque de respect incroyable envers l’athlète et son club, Al Hilal. Neymar Jr. a un contrat avec le club saoudien, il est heureux à Riyadh et il fera son retour prochainement sur les terrains pour le plaisir des fans du monde entier».

Le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao (128 sélections, 79 buts), victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre dernier, serait sur le point de revenir à la compétition. Un an après son départ du Paris Saint-Germain, le milieu offensif de 32 ans devrait donc visiblement rester du côté de l’Arabie saoudite, car quoi qu’il en soit, le Barça ne semblait pas vouloir de lui de toute façon. Hansi Flick se serait d’ailleurs fermement opposé à un retour de Neymar en Catalogne.